"Шахеди" масовано атакували Черкащину: є наслідки для критичної інфраструктури

Ілюстративне фото: рятувальники ліквідовують наслідки влучань (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ніч проти 17 вересня Україна перебуває під масованою атакою російських безпілотників. Є інформація про перші влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

В ніч на 17 вересня в Черкаській області пролунали вибухи.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА, місцева влада повідомила про наслідки для критичної інфраструктури.

"Цієї ночі ворог скерував на Черкащину ударні БпЛА. Є наслідки для критичної інфраструктури", - написав очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За попередньою інформацією, під основним ударом перебуває місто Сміла, що на Черкащині. Там, за даними моніторів, вибухи почали лунати близько першої ночі. За даними місцевих жителів, пролунало щонайменше шість гучних вибухів.

Повітряні сили ЗСУ попереджали, що ворожі безпілотники спершу тримали курс на Чигирин та Кам’янку, однак потім моніторингові спільноти почали повідомляти про наближення дронів до Сміли.
 

