"Шахеди" летіли з 5 напрямків, є два десятки "прильотів", - ПС

У ніч на 27 квітня Росія влаштувала нову повітряну атаку на Україну, випустивши ударні дрони з п'яти напрямків. Зафіксовано два десятки влучань на низці локацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях" , - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 74 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Запуски дронів здійснювалися з напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також Гвардійське (тимчасово окупований Крим). Близько 60 із них становили "Шахеди" .

Противник застосував 94 ударні БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивні), а також "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів.

Як зазначається, атака розпочалася ще з 18:00 26 квітня.

Обстріл України 27 квітня

Сьогодні вночі Одеса перебувала під масованою атакою російських дронів, яка призвела до значних руйнувань і великої кількості поранених цивільних, серед яких є діти.

Найбільших пошкоджень зазнав Приморський район - там постраждали житлові будинки, готель і об’єкти в центрі міста. Саме в цій частині Одеси зафіксовано найбільшу кількість поранених.

Також під удар потрапили Хаджибейський та Київський райони, де влучання прийшлися по багатоповерхівках, приватній забудові та автомобілях.

Крім того, вночі російські війська атакували судно RAMCO під прапором Науру, яке рухалося українським морським коридором.

Вже вранці окупанти масовано атакували Корюківку на Чернігівщині. Протягом 40 хвилин місто отримало 18 влучань дронів.