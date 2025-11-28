UA

"Шахеди" атакують Україну одразу з кількох напрямків: де загроза ударів

Ілюстративне фото: повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В частині областей України оголосили повітряну тривогу через атаки "Шахедів" з трьох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни починаючи з вечора 28 листопада, знову атакує Україну дронами. Ворожі безпілотники зафіксовані вже у багатьох областях.

Зокрема, "почервоніли" Чернігівська, Сумська, Харківська та Одеська області. 

  • 20:20 - зафіксовано безпілотники, що рухаються в напрямку міста Харків.

  • 20:26 - "Шахеди" виявлено, коли вони прямували з акваторії Чорного моря у бік Одеси.

  • 20:33 - ще одна група "Шахедів" зафіксована в Корюківському районі Чернігівської області, їхній курс був південно-західний.

  • 20:52 - безпілотники, що вилетіли з Сумщини, рухаються в напрямку Полтавської області.

  • 21:01 - "Шахеди" наближалися до Одеси з Чорного моря, загрожуючи південному регіону.

Станом на 21:06 карта тривог виглядає наступним чином:

