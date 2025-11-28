"Шахеди" атакують Україну одразу з кількох напрямків: де загроза ударів

В частині областей України оголосили повітряну тривогу через атаки "Шахедів" з трьох напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Росіяни починаючи з вечора 28 листопада, знову атакує Україну дронами. Ворожі безпілотники зафіксовані вже у багатьох областях.
Зокрема, "почервоніли" Чернігівська, Сумська, Харківська та Одеська області.
20:20 - зафіксовано безпілотники, що рухаються в напрямку міста Харків.
20:26 - "Шахеди" виявлено, коли вони прямували з акваторії Чорного моря у бік Одеси.
20:33 - ще одна група "Шахедів" зафіксована в Корюківському районі Чернігівської області, їхній курс був південно-західний.
20:52 - безпілотники, що вилетіли з Сумщини, рухаються в напрямку Полтавської області.
21:01 - "Шахеди" наближалися до Одеси з Чорного моря, загрожуючи південному регіону.
Станом на 21:06 карта тривог виглядає наступним чином:
Нагадаємо, ввечері 28 листопада в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, оснащених аеробалістичними ракетами "Кинджал".
Крім того, у Харкові сьогодні, 28 листопада, ввечері місцеві жителі почули вибухи після повідомлення про КАБи на місто.