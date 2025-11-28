"Шахеди" атакують Україну одразу з кількох напрямків: де загроза ударів

Росіяни починаючи з вечора 28 листопада, знову атакує Україну дронами. Ворожі безпілотники зафіксовані вже у багатьох областях.

Зокрема, "почервоніли" Чернігівська, Сумська, Харківська та Одеська області.

20:20 - зафіксовано безпілотники, що рухаються в напрямку міста Харків.

20:26 - "Шахеди" виявлено, коли вони прямували з акваторії Чорного моря у бік Одеси.

20:33 - ще одна група "Шахедів" зафіксована в Корюківському районі Чернігівської області, їхній курс був південно-західний.

20:52 - безпілотники, що вилетіли з Сумщини, рухаються в напрямку Полтавської області.