Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

"Шахеды" атакуют Украину сразу с нескольких направлений: где угроза ударов

Иллюстративное фото: воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В части областей Украины объявили воздушную тревогу из-за атак "Шахедов" с трех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Россияне начиная с вечера 28 ноября, снова атакует Украину дронами. Вражеские беспилотники зафиксированы уже во многих областях.

В частности, "покраснели" Черниговская, Сумская, Харьковская и Одесская области.

  • 20:20 - зафиксировано беспилотники, движущиеся в направлении города Харьков.

  • 20:26 - "Шахеды" обнаружены, когда они направлялись из акватории Черного моря в сторону Одессы.

  • 20:33 - еще одна группа "Шахедов" зафиксирована в Корюковском районе Черниговской области, их курс был юго-западный.

  • 20:52 - беспилотники, вылетевшие из Сумщины, движутся в направлении Полтавской области.

  • 21:01 - "Шахеды" приближались к Одессе с Черного моря, угрожая южному региону.

По состоянию на 21:06 карта тревог выглядит следующим образом:

 

Воздушные силы УкраиныВоздушная тревогаАтака дронов