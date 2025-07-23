"Шахеди" атакували житло та підприємства Кривого Рогу: що відомо про наслідки удару

В ніч на 23 липня російська армія скерувала на Кривий Ріг безпілотники. У місті пролунала серія вибухів.

"Влучання шахедів у декількох місцях, у тому числі - підприємство, приватні будинки", - написав Олександр Вілкул.

За його словами влада розгортає у найближчому Палаці культури Штаб допомоги людям (будівельні матеріали, там прийматимуться заяви на матеріальну допомогу від міста).

Незадовго до цього у Повітряних силах повідомляли про рух кількох ударних БпЛА у напрямку міста. Пізніше Вілкул повідомив про повторну серію вибухів у Кривому Розі.