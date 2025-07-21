Пожежі, пошкоджено трамвайні рейки та електродроти: наслідки атаки РФ по Харкову
В ніч на 21 липня росіяни масовано атакували Харків дронами. У місті багато пожеж та вже відомо про перші наслідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
Вибухи у місті почалися приблизно о 01:36. Згодом вони продовжилися і за останніми даними, попередньо, у Харкові зафіксовано 11 прильотів. Крім того, всі вони, за попередніми даними, у Київському районі.
Перші наслідки атаки
Станом на 01:43 мер Харкова повідомив, що у місті на ту хвилину було вже чотири вибухи і почалася велика пожежа. Пізніше глава ОВА Олег Синєгубов поінформував, що у Харкові не одна пожежа.
Згодом Терехов почав інформували про перші наслідки ворожої атаки.
"По локації одного з прильотів - вибиті вікна в одному з ЖК, пошкоджені дорога, трамвайні рейки та електродроти. Щодо постраждалих - уточнюємо", - йшлося у повідомленні о 02:23.
Через кілька хвилин на він поінформував про ще один з наслідків атаки. Зокрема, на цивільному підприємстві виникла пожежа.
Наразі інформації про постраждалих не було.
Оновлено о 02:49
"За уточненою інформацією, ворог здійснив 12 ударів по Харкову цієї ночі", - написав Терехов.
Обстріл України
Нагадаємо, що цієї ночі ворог випустив велику кількість дронів Україні. Безпілотники зафіксовано в багатьох областях.
Крім того, ворог цієї ночі підряд у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть, що літаки вже здійснили пускові маневри.
Крім того, ворог піднімав у небо літаки МіГ-31К, внаслідок чого в Києві було чутно звук вибуху. Однак, імовірно, це був звук прольоту ракети «Кинджал».
Також ми повідомляли, що внаслідок атаки дронів у Києві теж чути вибухи цієї ночі. Відомо, що на даху в Дарницькому районі зафіксовано пожежу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.