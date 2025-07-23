"Шахеды" атаковали жилье и предприятия Кривого Рога: что известно о последствиях удара

Удар по Украине 21 июля

Напомним, в ночь на 21 июля Россия провела массированную комбинированную атаку на Украину. РФ применила "Шахеды", "Калибры", "Кинжалы" и ракеты с Ту-95.

В Киеве в результате атаки прогремели взрывы уже в течение нескольких первых часов. В Дарницком районе возник пожар на крыше здания.

Также враг атаковал Харьков, в результате чего возникли пожары, были повреждены дороги, трамвайные рельсы и электропровод.

Более того, россияне трижды поднимали в небо самолеты МиГ-31, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

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