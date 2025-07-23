"Шахеды" атаковали жилье и предприятия Кривого Рога: что известно о последствиях удара

Вечером 22 июля и в ночь на 23 июля в Кривом Роге прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Александра Вилкула в Telegram.
В ночь на 23 июля российская армия направила на Кривой Рог беспилотники. В городе прогремела серия взрывов.
"Попадание шахедов в нескольких местах, в том числе - предприятие, частные дома", - написал Александр Вилкул.
По его словам власти разворачивают в ближайшем Дворце культуры Штаб помощи людям (строительные материалы, там будут приниматься заявления на материальную помощь от города).
Незадолго до этого в Воздушных силах сообщали о движении нескольких ударных БпЛА в направлении города. Позже Вилкул сообщил о повторной серии взрывов в Кривом Роге.
Напомним, в ночь на 21 июля Россия провела массированную комбинированную атаку на Украину. РФ применила "Шахеды", "Калибры", "Кинжалы" и ракеты с Ту-95.
В Киеве в результате атаки прогремели взрывы уже в течение нескольких первых часов. В Дарницком районе возник пожар на крыше здания.
Также враг атаковал Харьков, в результате чего возникли пожары, были повреждены дороги, трамвайные рельсы и электропровод.
Более того, россияне трижды поднимали в небо самолеты МиГ-31, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".
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