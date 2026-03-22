"Шахеди" атакували з семи напрямків, є влучання: як ППО відбила удар Росії

08:55 22.03.2026 Нд
Скільки безпілотників вдалося знищити силам ППО?
aimg Ірина Глухова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 127 російських дронів (Getty Images)

У ніч на 22 березня Росія влаштувала нову повітряну атаку на Україну, випустивши 139 дронів з семи напрямків. Більшість цілей вдалося знешкодити, однак зафіксовано і влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Нічна атака на Київщину: пошкоджені приватні будинки та автомобілі

Як зазначається, атака розпочалася ще о 18:00 21 березня. Противник використав дрони типу "Shahed", "Гербера", "Італмас", а також безпілотники інших типів. Близько 80 із них становили саме "Шахеди".

Запуски здійснювалися з семи напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, ППО збила або подавила 127 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 8 ударних дронів у 7 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників ще у 7 місцях.

"Атака триває, в повітряному просторі залишаються ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріл України

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти атакували Київську область ударними дронами. Більше всього їх зафіксували в Броварському районі.

Там пошкоджено будівлі на території трьох підприємств. На одному з них виникла пожежа. Також пошкоджено фасади та дахи двох приватних будинків, два легкових автомобілі та вантажівку.

Над Дніпропетровщиною захисники неба упродовж ночі збили 11 ворожих дронів.

Крім того, Укразлізниця повідомила про прикрий випадок, що стався через атаку РФ. Під час евакуації людей на Одеській залізниці загинула провідниця, а пасажир отримав поранення середньої тяжкості.

