"Шахеды" атаковали с семи направлений, есть попадания: как ПВО отразила удар России
В ночь на 22 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину, выпустив 139 дронов с семи направлений. Большинство целей удалось обезвредить, однако зафиксированы и попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Как отмечается, атака началась еще в 18:00 21 марта. Противник использовал дроны типа "Shahed", "Гербера", "Италмас", а также беспилотники других типов. Около 80 из них составляли именно "Шахеды".
Запуски осуществлялись с семи направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также Гвардейское (временно оккупированный Крым).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным по состоянию на 08:30, ПВО сбила или подавила 127 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание 8 ударных дронов в 7 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников еще в 7 местах.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Напомним, сегодня ночью российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными дронами. Больше всего их зафиксировали в Броварском районе.
Там повреждены здания на территории трех предприятий. На одном из них возник пожар. Также повреждены фасады и крыши двух частных домов, два легковых автомобиля и грузовик.
Над Днепропетровской областью защитники неба в течение ночи сбили 11 вражеских дронов.
Кроме того, Укразлизныця сообщила о досадном случае, произошедшем из-за атаки РФ. Во время эвакуации людей на Одесской железной дороге погибла проводница, а пассажир получил ранения средней тяжести.