"Шахеды" атаковали Николаев: под ударом была промышленность

Российские оккупанты атаковали дронами Николаев в ночь на 3 мая. Под ударом врага была промышленная инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

Также за прошедшие сутки россияне атаковали FPV-дронами Куцурубскую общину и Очаков. Кроме того, враг атаковал ударным дроном, тип которого устанавливается, Первомайскую поселковую громаду. Пострадавших нет.

"Под ударом находилась промышленная инфраструктура. Пострадавших нет", - сообщил Ким.

По его словам, в Николаевской области этой ночью силы противовоздушной обороны уничтожили восемь дронов типа Shahed 131/136.

Атака дронов на Украину

В ночь на 3 мая российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами. Утром в Киеве раздавались взрывы из-за работы ПВО.

Также под ударом врага был Харьков. Из-за массированной атаки в городе возникли пожары. "Прилеты" зафиксированы в четырех районах - Слободском, Салтовском, Киевском и Основьяновском.

По состоянию на утро известно, что в Харькове из-за вражеской атаки пострадали 47 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.