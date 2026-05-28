На "Шахедах" з'явилися РЕБ: у Міноборони розповіли, що задумала Росія

Росія почала оснащувати свої ударні безпілотники типу "Шахед" засобами радіоелектронної боротьби, спрямованими на протидію українським дронам-перехоплювачам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Business Insider.
За даними української сторони, російські війська адаптують свої безпілотники, які використовуються для атак на українські міста та об'єкти критичної інфраструктури.
Йдеться про впровадження систем радіоелектронної боротьби, які дають змогу дронам підвищувати стійкість до перехоплення в повітрі.
Олексій Вискуб підтвердив, що такі технології вже встановлюються на ударні дрони типу "Шахед", які регулярно застосовуються Росією для атак територією України.
За його словами, це спроба змінити тактику застосування безпілотників з урахуванням активного використання українських засобів протидії.
"Ці модифіковані дрони літають над нашою країною і намагаються придушувати наші дрони-перехоплювачі", - зазначив він через перекладача.
Українські фахівці розглядають подібні зміни як спробу РФ підвищити живучість своїх безпілотників в умовах активної протидії з боку систем ППО і перехоплювачів.
Це, своєю чергою, ускладнює завдання із захисту повітряного простору і вимагає подальшого розвитку технологій виявлення і нейтралізації цілей.
