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Били з артилерії і не тільки. Росіяни обстріляли Сумську область, є поранена

Сумська область, Четвер 28 грудня 2023 22:48
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Били з артилерії і не тільки. Росіяни обстріляли Сумську область, є поранена Архівне фото: Росіяни обстріляли Сумську область, є поранена (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 28 грудня, обстріляла вісім громад у Сумській області. Унаслідок цього є поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Протягом дня військові РФ здійснили 30 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області.

В ОВА заявили, що під ударом опинилося вісім громад, було зафіксовано 296 вибухів.

Деталі ударів по області

  • Білопільська громада: з території РФ здійснено мінометний обстріл (6 вибухів), обстріл з АГС (58 вибухів) та FPV дронами-камікадзе (2 вибухи);
  • Есманьська громада: ворог бив із мінометів (38 вибухів). Унаслідок одного з обстрілів дістала поранення місцева жителька. Її госпіталізовано до закладу охорони здоров'я;
  • Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (27 вибухів) та артобстріли (9 вибухів);
  • Великописарівська громада: були обстріли з АГС (26 вибухів) і мінометів (33 вибухи);
  • Середино-Будська громада: 76 мін скинули росіяни на територію громади;
  • Хотинська громада: були мінометні обстріли (17 вибухів);
  • Юнаківська громада: з території РФ здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи);
  • Миропільська громада: здійснено атаку ворожим дроном типу "FPV" (1 вибух).

Ситуація у Сумській області

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення, значна територія Сумської області опинилася під російською окупацією, але була повністю звільнена українськими військами. Проте навіть після деокупації росіяни не дають спокійно жити мешканцям Сумської області, обстрілюючи прикордонні території та задіюючи свої диверсійно-розвідувальні групи.

Так, 19 грудня в результаті російських обстрілів в Сумській області отримав поранення цивільний чоловік. Його госпіталізували.

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