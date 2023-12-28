РФ знову атакує Україну "Шахедами": де їх помітили

Російські окупанти сьогодні, 28 грудня, увечері знову запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. Їх фіксують на сході та півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

За інформацією Повітряних сил, частину дронів фіксують у Сумській області. Вони летять у напрямку Чернігівської області. Фото: карта повітряних тривог (скріншот) Водночас рух "Шахедів" помітили в Херсонській області. Безпілотники прямують до Миколаївської області. Також дрони-камікадзе летять над Чорним морем у напрямку Одеської області. Атаки "Шахедів" Нагадаємо, російські окупанти регулярно застосовують дрони-камікадзе "Шахед" у спробах вдарити по Україні. Зазвичай ворог запускає безпілотники у темну пору доби, щоб ускладнити роботу українським протиповітряним силам. Остання атака росіян була сьогодні 28 грудня, вночі. Загалом ворог запустив вісім безпілотників. Українським силам протиповітряної оборони - винищувальній авіації, підрозділам зенітно-ракетних військ та мобільним вогневим групам - вдалося збити сім дронів росіян.