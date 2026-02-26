"Шахед" влучив у п'ятиповерхівку в Кривому Розі: розгортають штаб допомоги, э поранені

Кривий Ріг вночі 26 лютого атакували дрони - "Шахед" влучив у п'ятиповерхівку. В резульаті НП сталась пожежа, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на главу Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.
"Кривий Ріг. Влучання "Шахеда" у п'ятиповерховий будинок. На зараз один постраждалий, легкий. Візуально пошкоджено конструктив, багато вибитих вікон", - написав Вілкул.
Він також додав, що задля допомоги людям біля пошкодженого будинку розгортають штаб. Будівельні матеріали будуть за годину.
Глава Дніпропетровської ОВА Олександ Ганжа додав, що через ворожу атаку у місті сталася пожежа. Він також уточнив, що поранений - 89-річний чоловік. Медики надають йому усю необхідну допомогу.
Оновлено о 4:55
З'явилась інформація про вже двох постраждалих внаслідок обстрілу Кривого Рогу. За допомогою медиків звернулась 82-річна жінка. Тако Ганжа показав фото з міста.
Нагадаємо, нещодавно росіяни спрямували дрони на Кривий Ріг. Внаслідок ворожих ударів у місті були пошкоджені одноповерхова будівля та 2 легкові автомобіля.
22 січня РФ здійснила рекордну атаку на Кривий Ріг - місто обстрілювали ракетами та дронами понад 10 годин поспіль.
Під ударами опинилися житлові квартали та об’єкти критичної інфраструктури. Ворог цілеспрямовано завдає ударів по цивільних будинках, школах та соціальних об’єктах.