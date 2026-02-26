RU

Война в Украине

"Шахед" попал в пятиэтажку в Кривом Роге: разворачивают штаб помощи, есть раненый

Фото: на месте работают спасатели (ГСЧС Украины)
Автор: Маловичко Юлия

Кривой Рог ночью 26 февраля атаковали дроны - "Шахед" попал в пятиэтажку. В результате ЧП произошел пожар, есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

"Кривой Рог. Попадание "Шахеда" в пятиэтажный дом. На сейчас один пострадавший, легкий. Визуально поврежден конструктив, много выбитых окон", - написал Вилкул.

Он также добавил, что для помощи людям возле поврежденного дома разворачивают штаб. Строительные материалы будут через час.

Глава Днепропетровской ОГА Александ Ганжа добавил, что из-за вражеской атаки в городе произошел пожар. Он также уточнил, что раненый - 89-летний мужчина. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Недавние атаки на Кривой Рог

Напомним, недавно россияне направили дроны на Кривой Рог. В результате вражеских ударов в городе были повреждены одноэтажное здание и 2 легковых автомобиля.

22 января РФ осуществила рекордную атаку на Кривой Рог - город обстреливали ракетами и дронами более 10 часов подряд.

Под ударами оказались жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры. Враг целенаправленно наносит удары по гражданским домам, школам и социальным объектам.

