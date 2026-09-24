"Шахед" попал в многоэтажку в Хмельницком (фото)
Хмельницкий этой ночью массированно атаковали вражеские "Шахеды".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сергея Тюрина, начальника Хмельницкой ОВА.
По его словам, враг всю ночь бил по Хмельнитчине дронами. Среди них были и реактивные, как сообщали в воздушных силах ВСУ.
"Работали силы ПВО. Есть сбития", - заявил он.
Тюрин пообещал сообщить детали о сбитии несколько позже.
"В результате атаки известно о попадании в жилой многоэтажный дом в областном центре. На место выехали все необходимые службы", - добавил он.
Информацию также прокомментировал мэр Хмельницкого Александр Симчишин.
"В результате атаки имеем повреждение многоквартирного жилого дома. Выбиты окна, повреждены балконы, а также автомобили", - добавил он.
Фото: последствия удара по Хмельницкому (t.me/symchyshyn_oleksandr)
Дроны атаковали Хмельнитчину и запад Украины всю ночь. Неоднократно здесь объявляли воздушную тревогу, а Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников.
Напомним, этой ночью враг массированно атаковал Киев и область. Россия била по столице баллистикой и противокорабельными ракетами, задействовала дроны.
В Одессе в результате атаки "Шахедов" выбиты окна в медучреждении и школе, а также в 10 домах.