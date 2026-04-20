"Шахед" влетів у будинок Сергія "Флеша" з Міноборони

"Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Керований реактивний "Шахед" врізався у стіну мого будинку. Будинку в мене більше немає. Мене зачепило, але головне – я дивом живий", - зазначив Бескрестнов.

За словами радника міністра оборони, він був морально готовий до того, що росіяни можуть спробувати його знищити.

Згодом Бескрестнов повідомив, що загалом ворог випустив чотири реактивних "Шахеди".

Призначення "Флеша" у Міноборони

Нагадаємо, наприкінці січня міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про посилення технологічного блоку оборони та призначення Сергія Бескрестнова (позивний "Флеш") радником з технологічних напрямів.

"Посилюємо цей напрям людьми, які вже довели свою ефективність. Флеш - один із найсильніших практичних експертів у сфері дронів, РЕБ і аналізу рішень ворога", - зазначив міністр.