"Шахед" влетел в дом Сергея "Флеша" из Минобороны

"Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Управляемый реактивный "Шахед" врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет. Меня задело, но главное - я чудом жив", - отметил Бескрестнов.

По словам советника министра обороны, он был морально готов к тому, что россияне могут попытаться его уничтожить.

Впоследствии Бескрестнов сообщил, что в целом враг выпустил четыре реактивных "Шахеды".

Назначение "Флеша" в Минобороны

Напомним, в конце января министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил об усилении технологического блока обороны и назначении Сергея Бескрестнова (позывной "Флеш") советником по технологическим направлениям.

"Усиливаем это направление людьми, которые уже доказали свою эффективность. Флеш - один из сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБ и анализа решений врага", - отметил министр.