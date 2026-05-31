"Шахед" спалив вщент відділення "Нової Пошти" у Дніпрі (відео)

"Сьогодні ворожим дроном було знищено відділення №1 Нової пошти в Дніпрі. Будівля вигоріла вщент. Співробітники не постраждали", - повідомили в компанії.

На місці влучання працюють ДСНС та поліція. Оцінка наслідків атаки триває.

Зазначається, що детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків влучання.

"Резервні схеми введені, логістика перебудована. Затримок доставки не очікується. Компанія, як завжди, компенсує клієнтам оголошену вартість знищених відправлень.

Ми вже зв'язуємось з клієнтами, щоб повідомити деталі відшкодування", - додали у Новій пошті.