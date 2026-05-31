ua en ru
Нд, 31 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни вдарили по Дніпру, горить склад логістичної компанії

13:02 31.05.2026 Нд
2 хв
Масштабну пожежу досі не загасили
aimg Тетяна Степанова
Росіяни вдарили по Дніпру, горить склад логістичної компанії Фото: у Дніпрі горить склад логістичної компанії через атаку РФ (t.me/dnipropetrovskaODA)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російські війська вдень 31 травня завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа на складі логістичної компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганджі.

"Через атаку росіян на Дніпро горять склад логістичної компанії і автівки, припарковані поряд", - повідомив Ганджа.

За його словами, інформація про постраждалих уточнюється.

Як зазначив мер Дніпра Борис Філатов, житлову забудову пожежа не зачепила.

Щоб ліквідувати пожежу на складі, місто надає надзвичайникам водовози. Міські лікарні також напоготові.

Фото: наслідки атаки РФ на Дніпро (t.me/dnipropetrovskaODA)

Окрім того, у Дніпрі ворожим дроном було знищено відділення №1 Нової пошти

Будівля вигоріла вщент. Співробітники не постраждали.

На місці влучання працюють ДСНС та поліція. Оцінка наслідків атаки триває. Детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків влучання.

Обстріл України 31 травня

Нагадаємо, у ніч на 31 травня Росія атакувала Україну 229 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Зокрема, російські окупанти атакували дронами Слов'янськ Донецької області. Один з безпілотників пошкодив відділення Нової пошти.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дніпро Війна в Україні
Новини
Дрони летіли з семи напрямків, понад 10 прильотів: як вночі відпрацювала ППО по цілях РФ
Дрони летіли з семи напрямків, понад 10 прильотів: як вночі відпрацювала ППО по цілях РФ
Аналітика
"Київ століттями не мав центру на горі": краєзнавець про справжню історію Подолу
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Київ століттями не мав центру на горі": краєзнавець про справжню історію Подолу