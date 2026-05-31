RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Шахед" сжег дотла отделение "Новой Почты" в Днепре (видео)

13:40 31.05.2026 Вс
1 мин
Компания возместит стоимость уничтоженных посылок
aimg Татьяна Степанова
Фото: "Шахед" сжег дотла отделение "Новой Почты" в Днепре (t.me/dnipropetrovskaODA)

Российские войска днем 31 мая ударили дроном по отделению Новой почты в Днепре. Здание выгорело дотла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Новой почты.

"Сегодня вражеским дроном было уничтожено отделение №1 Новой почты в Днепре. Здание выгорело дотла. Сотрудники не пострадали", - сообщили в компании.

На месте попадания работают ГСЧС и полиция. Оценка последствий атаки продолжается.

Отмечается, что подробная информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий попадания.

"Резервные схемы введены, логистика перестроена. Задержек доставки не ожидается. Компания, как всегда, компенсирует клиентам объявленную стоимость уничтоженных отправлений.
Мы уже связываемся с клиентами, чтобы сообщить детали возмещения", - добавили в Новой почте.

Удар по Днепру

Напомним, сегодня днем, 31 мая, российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар на складе логистической компании.

Также сгорели припаркованные рядом автомобили. Информации о пострадавших пока нет.

Добавим, что россияне сегодня уже атаковали Новую почту. В Славянске Донецкой области вражеский дрон повредил отделение №1.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДнепрНова поштаВойна в УкраинеАтака дронов