"Шахед" РФ влучив у приватну оселю на Запоріжжі, виникла пожежа: троє людей поранені

Атаки на Запоріжжя

Як відомо, Запоріжжя є одним із регіонів, де найчастіше відбуваються ворожі атаки з низкою страшних наслідків. Страждає від ударів дронів та ракет, іноді КАБів все: інфраструктура, житлові будинки, автомобілі, АЗС, об'єкти бізнесу та найголовніше - люди.

При цьому йдеться не лише про те, коли українці лишаються без світла, води чи тепла, а й про жертви та поранених. Нерідко під обстріл потрапляють рятувальники чи медики, які мчаться на допомогу.

РБК-Україна писало, як днями окупанти атакували дронами Запоріжжя. У місті сталося велике займання та частковий блекаут. Також повідомлялось, як на Запоріжжі під час обстрілу вибуховою хвилею пошкодило будівлю дитячого садка. Наслідки були і в багатоповерхівках, які розміщені поруч.

Серед постраждалих від атак РФ нерідко опиняються діти. Нещодавно ми писали про однорічного хлопчика на Запоріжжі, якого поранило під час обстрілу дронами.