"Шахед" РФ попал в частный дом в Запорожье, возник пожар: три человека ранены

Атаки на Запорожье

Как известно, Запорожье является одним из регионов, где чаще всего происходят вражеские атаки с рядом страшных последствий. Страдает от ударов дронов и ракет, иногда КАБов все: инфраструктура, жилые дома, автомобили, АЗС, объекты бизнеса и самое главное - люди.

При этом речь идет не только о том, когда украинцы остаются без света, воды или тепла, но и о жертвах и раненых. Нередко под обстрел попадают спасатели или медики, которые мчатся на помощь.

РБК-Украина писало, как на днях оккупанты атаковали дронами Запорожье. В городе произошло большое возгорание и частичный блэкаут. Также сообщалось, как в Запорожье во время обстрела взрывной волной повредило здание детского сада. Последствия были и в многоэтажках, которые размещены рядом.

Среди пострадавших от атак РФ нередко оказываются дети. Недавно мы писали о годовалом мальчике в Запорожье, которого ранило во время обстрела дронами.