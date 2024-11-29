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"Шахед" може літати над територією України понад 24 години, - Повітряні сили

П'ятниця 29 листопада 2024 22:29
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"Шахед" може літати над територією України понад 24 години, - Повітряні сили Фото: Ілля Євлаш, речник Повітряних сил ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Безпілотники по типу "Шахед" можуть літати над територією України близько 24 годин. Для цього росіяни зменшують їх бойову частину.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в інтерв'ю Центру протидії дезінформації.

"Я особисто бачив, як він літав понад 24 години. Він кружляв над різними заповідниками. На нього там довго полювали, але з рештою все ж таки збили. Але тривати це може досить довго, десь 24 години", - розповів Євлаш.

За його словами, "Шахеди" різняться між собою. Адже деякі з них мають меншу бойову частину, але збільшений бак для пального. Саме це впливає на тривалість його польотів.

Євлаш зауважив, що окрім "Шахедів" росіяни мають їх аналоги та безпілотники "пустишки". Їх ціль - виснажити українське ППО.

Він також пояснив, що означає термін "локаційна втрата" - це означає, що безпілотник міг впасти як через погану збірку чи роботу РЕБ, так і через те, що в нього закінчилося паливо.

Обстріли України

Останнім часом Росія почала застосовувати практику щоденних атак дронами по території України.

Раніше ми писали про те, що протягом жовтня Російська Федерація застосувала проти України 2023 безпілотних літальних апарати (БпЛА) типу Shahed й дронів невстановленого типу. Це стало рекордною кількістю за поточний рік.

А у серпні, вересні та жовтні 2024 року Росія випустила по Україні 4300 ударних безпілотників. Це були як і дрони Shahed, так і БПЛА інших типів, що імітують справжні "Шахеди".

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