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"Шахед" может летать над территорией Украины более 24 часов, - Воздушные силы

Пятница 29 ноября 2024 22:29
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"Шахед" может летать над территорией Украины более 24 часов, - Воздушные силы Фото: Илья Евлаш, спикер Воздушных сил ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Беспилотники типа "Шахед" могут летать над территорией Украины около 24 часов. Для этого россияне уменьшают их боевую часть.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в интервью Центру противодействия дезинформации.

"Я лично видел, как он летал более 24 часов. Он кружил над разными заповедниками. На него там долго охотились, но с остальными все же сбили. Но продолжаться это может довольно долго, где-то 24 часа", - рассказал Евлаш.

По его словам, "Шахеды" разнятся между собой. Ведь некоторые из них имеют меньшую боевую часть, но увеличен бак для горючего. Это влияет на продолжительность его полетов.

Евлаш отметил, что кроме "Шахедов" у россиян есть их аналоги и беспилотники "пустышки". Их цель – истощить украинское ПВО.

Он также объяснил, что означает термин "локационная потеря" - это означает, что беспилотник мог упасть как из-за плохого сборника или работы РЭБ, так и из-за того, что у него закончилось топливо.

Обстрелы Украины

В последнее время Россия принялась применять практику ежедневных атак дронами по территории Украины.

Ранее мы писали о том, что в течение октября Российская Федерация применила против Украины 2023 беспилотных летательных аппарата (БпЛА) типа Shahed и дронов неустановленного типа. Это явилось рекордным количеством за текущий год.

А в августе, сентябре и октябре 2024 Россия выпустила по Украине 4300 ударных беспилотников. Это были как и дроны Shahed, так и БПЛА других типов, имитирующих настоящие "Шахеды".

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