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"Шахед", который ночью атаковал Украину, пролетел 170 км через Беларусь, - "Гаюн"

Украина, Воскресенье 22 декабря 2024 16:08
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"Шахед", который ночью атаковал Украину, пролетел 170 км через Беларусь, - "Гаюн" Фото: во время атаки дронов на Украину шесть дронов зашли в Беларусь (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские дроны шесть раз за последние 24 часа пересекали границу Беларуси. Один из них прошел более 170 км вглубь страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Беларускі Гаюн".

По данным мониторинговой группы, в течение последних суток зафиксировано не менее 6 заходов российских дронов-камикадзе типа "Шахед" в Беларусь из Украины.

&quot;Шахед&quot;, который ночью атаковал Украину, пролетел 170 км через Беларусь, - &quot;Гаюн&quot;

Первый заход был в 14:23, когда один дрон залетел на Комарин и далее вышел на Припять. Дальнейшие заходы зафиксированы в:

  • 15:05,
  • 20:58,
  • 01:03 (2х),
  • 07:31.

В то же время, по данным мониторинговой группы, "Шахед", который залетел в 15:05 через Асаревичи, пролетел по югу Беларуси более 170 км и вышел обратно в Украину в районе Милошевичей (Лельчицкий р-н).

Еще один дрон, который зашел в 20:58 через Комарин, также пошел на запад по границе, курсом на Ельск, где исчез с момента последней фиксации в 21:30.

Комбинированная атака на Украину

Напомним, что в ночь на 22 декабря российские военные нанесли комбинированную атаку по Украине. Для этого враг задействовал баллистику и более 100 дронов. РБК-Украина сообщало, как отработала противовоздушная оборона по вражеским целям.

Заметим, что в результате российского удара в Херсонской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях повреждены частные предприятия, многоквартирные дома.

В частности, обломки дрона упали на многоэтажку в Броварах. Там начался пожар. Кроме того, в Черниговской области из-за падения обломков "Шахеда" повреждено админздание.

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