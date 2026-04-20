"Шахед", який влетів в будинок "Флеша" з Міноборони, керувався онлайн з РФ

Чотири "Шахеди" на одну людину

"Ми вже знаємо, як це відбувалося. Ми знаємо, що росіяни використовували чотири реактивні "Шахеди". Це була така спецоперація з метою знайти мене і ліквідувати", - розповів Флеш.

За його словами, два дрони збили українські перехоплювачі. Ще два долетіли до меж Києва.

Дроном керували з Росії в режимі реального часу

Флеш наголосив: є підтвердження, що безпілотник керувався з території Росії онлайн.

"Так, саме так. Я вперше таке бачу, щоб наш ворог намагався когось ліквідувати ось так спрямовано "Шахедом"", - сказав він.

За його оцінкою, приблизно 20% "Шахедів" вже мають онлайн-керування через mesh-мережу з боку РФ.