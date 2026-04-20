Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Шахед", який влетів в будинок "Флеша" з Міноборони, керувався онлайн з РФ

13:08 20.04.2026 Пн
2 хв
Бескрестнов сказав, що Росія цілеспрямовано хотіла його ліквідувати
aimg Олена Чупровська
Фото: "Флеш" підтвердив, що "Шахед" керувався з Росії в режимі реального часу (Getty Images)

Росія спрямувала чотири реактивні "Шахеди" безпосередньо на "Флеша". Це перший відомий випадок цілеспрямованої ліквідації дронами.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Бескрестнов, більш відомий під псевдонімом "Флеш", під час телемарафону.

Читайте також: Агент РФ готував замах на українського чиновника: СБУ запобігла теракту в Києві

Чотири "Шахеди" на одну людину

"Ми вже знаємо, як це відбувалося. Ми знаємо, що росіяни використовували чотири реактивні "Шахеди". Це була така спецоперація з метою знайти мене і ліквідувати", - розповів Флеш.

За його словами, два дрони збили українські перехоплювачі. Ще два долетіли до меж Києва.

Дроном керували з Росії в режимі реального часу

Флеш наголосив: є підтвердження, що безпілотник керувався з території Росії онлайн.

"Так, саме так. Я вперше таке бачу, щоб наш ворог намагався когось ліквідувати ось так спрямовано "Шахедом"", - сказав він.

За його оцінкою, приблизно 20% "Шахедів" вже мають онлайн-керування через mesh-мережу з боку РФ.

Нагадаємо, уніч на 18 квітня "Шахед" влетів у будинок Сергія Флеша в Києві. Будівлю частково зруйновано, постраждалих серед мешканців не було.

Також РБК-Україна розповідало, хто такий Сергій Бескрестнов. Флеш - заступник міністра оборони, який відповідає за розвиток озброєнь і військово-технічне співробітництво.

До цього він очолював "Укрспецекспорт" і мав досвід у сфері оборонної промисловості.

Більше по темі:
КиївДрониАтака дронів