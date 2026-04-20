Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Шахед", который влетел в дом "Флеша" из Минобороны, управлялся онлайн из РФ

13:08 20.04.2026 Пн
2 мин
Бескрестнов сказал, что Россия целенаправленно хотела его ликвидировать
aimg Елена Чупровская
Фото: "Флеш" подтвердил, что "Шахед" управлялся из России в режиме реального времени (Getty Images)

Россия направила четыре реактивных "Шахеды" непосредственно на "Флеша". Это первый известный случай целенаправленной ликвидации дронами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, более известный под псевдонимом "Флеш", во время телемарафона.

Четыре "Шахеды" на одного человека

"Мы уже знаем, как это происходило. Мы знаем, что россияне использовали четыре реактивных "Шахеды". Это была такая спецоперация с целью найти меня и ликвидировать", - рассказал Флеш.

По его словам, два дрона сбили украинские перехватчики. Еще два долетели до границ Киева.

Дроном управляли из России в режиме реального времени

Флеш подчеркнул: есть подтверждение, что беспилотник управлялся с территории России онлайн.

"Да, именно так. Я впервые такое вижу, чтобы наш враг пытался кого-то ликвидировать вот так направленно "Шахедом"", - сказал он.

По его оценке, примерно 20% "Шахедов" уже имеют онлайн-управление через mesh-сеть со стороны РФ.

Напомним, в ночь на 18 апреля "Шахед" влетел в дом Сергея Флеша в Киеве. Здание частично разрушено, пострадавших среди жильцов не было.

Также РБК-Украина рассказывало, кто такой Сергей Бескрестнов. Флеш - заместитель министра обороны, который отвечает за развитие вооружений и военно-техническое сотрудничество.

До этого он возглавлял "Укрспецэкспорт" и имел опыт в сфере оборонной промышленности.

