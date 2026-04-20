"Шахед", который влетел в дом "Флеша" из Минобороны, управлялся онлайн из РФ

Четыре "Шахеды" на одного человека

"Мы уже знаем, как это происходило. Мы знаем, что россияне использовали четыре реактивных "Шахеды". Это была такая спецоперация с целью найти меня и ликвидировать", - рассказал Флеш.

По его словам, два дрона сбили украинские перехватчики. Еще два долетели до границ Киева.

Дроном управляли из России в режиме реального времени

Флеш подчеркнул: есть подтверждение, что беспилотник управлялся с территории России онлайн.

"Да, именно так. Я впервые такое вижу, чтобы наш враг пытался кого-то ликвидировать вот так направленно "Шахедом"", - сказал он.

По его оценке, примерно 20% "Шахедов" уже имеют онлайн-управление через mesh-сеть со стороны РФ.