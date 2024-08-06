Shahed-238 може перехоплювати американські MQ-9 Reaper: що відомо про нові дрони Ірану

Іран створив нові дрони Shahed-238, які мають головку самонаведення та можуть вражати рухомі цілі в повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Army Recognition.

Іранський дрон було представлено у трьох варіантах, які створені для різних місій. Базова версія безпілотника призначена для звичайних цілей. Наступна, більш просунута модель, має інфрачервону головку самонаведення (IIR) в носовій частині.

Ця модель використовує інерціальну і супутникову навігацію, а також оснащені голівкою самонаведення, яка дає змогу завдавати точніших ударів по рухомих цілях.

Третя версія ймовірно має пасивну протирадіолокаційную головку самонаведення, та націлюється на ворожі радіолокаційні системи.

Характеристика дрона з тепловою головкою самонаведення свідчать про те, що він може атакувати цілі як на землі, так і в повітрі. Зокрема, у документах, які стосується безпілотника, вказано про випадок, коли Shahed-238 перехопив американський БПЛА MQ-9 Reaper.

Попри те, що Shahed-238 схожий на Shahed-136, вони мають відмінність у руховій установці. Shahed-238 оснащений міні-турбореактивним двигуном Toloue-10, який важить більше і розташований всередині планера. Це зменшує простір для перевезення палива. Ці особливості є однією з недоліків дрону, адже призводять до зниження витривалості БПЛА.

Технічні характеристики дрона Shahed-238:

довжина 3,5 метра;

розмах крил 3 метри;

швидкість до 600 км/год;

ударна швидкість понад 700 км/год;

максимальна висота польоту приблизно 9 144 метри;

тривалість польоту 2 години;

максимальна злітна вага 380 кілограмів;

система наведення GPS/INS і GNSS.

Іранські дрони

Минулого року Іран представив нові дрони Shahed-238 в університеті аерокосмічних наук та технологій "Ашура".

У вже цього року заявлялось, що українська ППО нібито збила нові іранські дрони.

Також повідомлялось, що китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранський дрон-камікадзе Shahed, що використовується проти України.

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