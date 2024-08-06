ua en ru
Вт, 06 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Shahed-238 может перехватывать американские MQ-9 Reaper: что известно о новых дронах Ирана

Вторник 06 августа 2024 20:59
UA EN RU
Shahed-238 может перехватывать американские MQ-9 Reaper: что известно о новых дронах Ирана Фото: Shahed-238 (wikipedia)
Автор: Наталья Кава

Иран создал новые дроны Shahed-238, которые имеют головку самонаведения и могут поражать движущиеся цели в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.

Иранский дрон был представлен в трех вариантах, созданных для различных миссий. Базовая версия беспилотника предназначена для обычных целей. Следующая, более продвинутая модель имеет инфракрасную головку самонаведения (IIR) в носовой части.

Эта модель использует инерциальную и спутниковую навигацию, а также оснащены головкой самонаведения, которая позволяет наносить более точные удары по движущимся целям.

Третья версия вероятно имеет пассивную противорадиолокационную головку самонаведения и нацеливается на вражеские радиолокационные системы.

Характеристика дрона с тепловой головкой самонаведения свидетельствуют о том, что он может атаковать цели как на земле, так и в воздухе. В частности, в документах, касающихся беспилотника, указано о случае, когда Shahed-238 перехватил американский БПЛА MQ-9 Reaper.

Несмотря на то, что Shahed-238 похож на Shahed-136, они имеют разницу в двигательной установке. Shahed-238 оснащен мини-турбореактивным двигателем Toloue-10, который весит больше и расположен внутри планера. Это уменьшает пространство для перевозки топлива. Эти особенности являются одним из недостатков дрона, ведь приводят к снижению выносливости БПЛА.

Технические характеристики дрона Shahed-238:

  • длина 3,5 метра;
  • размах крыльев 3 метра;
  • скорость до 600 км/ч;
  • ударная скорость свыше 700 км/ч;
  • максимальная высота полета примерно 9144 метра;
  • продолжительность полета 2 часа;
  • максимальный взлетный вес 380 килограммов;
  • система наведения GPS/INS и GNSS

Иранские дроны

В прошлом году Иран представил новые дроны Shahed-238 в университете аэрокосмических наук и технологий "Ашура".

В этом году заявлялось, что украинская ПВО якобы сбила новые иранские дроны.

Также сообщалось, что китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на используемый против Украины иранский дрон-камикадзе Shahed .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Иран Дрони
NEWS
В Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин: все подробности ДТП
В Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин: все подробности ДТП
DAILY
Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую