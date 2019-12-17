Ни шагу назад: выполнит ли власть обещание Зеленского для "зеленой" энергетики

Команде власти во главе с президентом Владимиром Зеленским нужно показать быстрый результат, чтобы оправдать беспрецедентный кредит доверия, полученный на выборах. И, прежде всего, это касается экономического развития, что само по себе невозможно без притока инвестиций.

Кабинет министров ставит задачу привлечь 50 млрд долларов инвестиций в ближайшие 5 лет, что, по оценке премьер-министра Алексея Гончарука, обеспечит рост экономики на 40% (такой показатель – задача от президента). Говоря о многомиллиардных планах, в Кабмине полагают, что наиболее приоритетными сферами для инвестиций в Украине являются аграрный сектор, медицина, инфраструктура и энергетика.

С одной стороны, государство держит курс на привлечение новых инвесторов. С другой, из-за действий некоторых представителей власти не только планы по привлечению новых инвесторов могут быть не выполнены, но есть риск потерять тех, кто уже давно работает в стране. И пример энергетического сектора здесь, пожалуй, наиболее показателен.

Последние недели чиновники все больше говорят о возможности "задним числом" изменить "зеленый" тариф на электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Наиболее "оригинальная" инициатива родилась у Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Инвесторам, которые не согласятся на принудительное снижение "зеленого" тарифа, предлагается передать электростанции и оборудование государству. За компенсацию. Однако ее порядок расчета пока остается "за скобками". Но куда важнее другое – источником средств для компенсации может быть только госбюджет, который хронически дефицитный. И потому всерьез рассматривать эту инициативу не стоит.

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды (Минэкоэнерго) предложили провести некую добровольную реструктуризацию: уменьшить тариф с продлением срока его действия на 5 лет. Среди прочего, для солнечных электростанций (СЭС) чиновники хотят уменьшить тариф на 17%, для ветроэлектростанций (ВЭС) – на 10%.

В Минэкоэнерго объясняют свою инициативу тем, что им нужно каким-то образом уменьшить дефицит средств предприятия "Гарантированный покупатель", которое выплачивает "зеленый тариф" всем ВИЭ. Введение в эксплуатацию новых мощностей и последующий рост объема "зеленой" электроэнергии только усугубит ситуацию для ГП, которое не сможет рассчитываться по "зеленке". Но едва ли это аргумент для бизнеса, у которого под действующие тарифы подвязаны инвестиционные планы и кредиты, взятые, в том числе у международных финансовых организаций.

Здесь важно понимать, что Украина обязалась до 2020 года достичь 11% энергии, произведенной из ВИЭ в общей структуре энергопотребления страны. В Энергетической стратегии-2035 прогнозировался рост доли ВИЭ до 12% от общей первичной поставки энергии до 2025 года и не менее 25% – до 2035 года. Идеи Минэкоэнерго о принудительной реструктуризации тарифа, судя по настроениям инвесторов, ставят большой знак вопроса на этих планах.

Ни много, ни мало – в сферу возобновляемой энергетики в Украине за последние 5 лет инвестировано 4,8 млрд долларов (для сравнения – за те же 5 лет суммарный объем всех прямых иностранных инвестиций в Украину составил 11,1 млрд долларов). Это деньги как международных компаний, так и глобальных финансовых институций, в частности, Европейского банка реконструкции и развития.

А общие капиталовложения за последние 10 лет, в течение которых действует господдержка отрасли, составили свыше 8 млрд евро. За это время Украина вошла в международный рейтинг ТОП-10 самых привлекательных стран для инвестиций в "зеленую" энергетику.

Решение, безусловно, сложной проблемы с дефицитом средств у "Гарантированного покупателя" в варианте Минэкоэнерго может перечеркнуть все предыдущие наработки в сфере ВИЭ. К тому же последние шаги профильного министерства явно идут вразрез с заявлениями президента и премьер-министра.

Владимир Зеленский в конце ноября во время встречи с президентом Литвы заявил, что выступает против необдуманных и невзвешенных ретроспективных изменений законодательства, ухудшающих условия ведения бизнеса в стране. "Мы уважаем любого инвестора, который уже работает в нашей стране. Это касается всех, независимо от сектора и направления бизнеса, начиная с ресторанного и до сектора "зеленой" энергетики", – заверил Зеленский.

До этого, общаясь с канадским бизнесом, президент говорил, что в Украине будут созданы одни из лучших условий в мире для инвестирования в "зеленую" энергетику. "Мы намерены их улучшать за счет упрощения бюрократических процедур и усиления защиты ваших инвестиций. Мы думаем о будущем, поэтому "зеленая" энергетика станет одним из ключевых секторов для нашей экономики в ближайшие годы", – уверял глава государства.

Несколько ранее в подобном тоне высказался и Алексей Гончарук, заявив, что Кабинет министров не будет "задним числом" менять систему стимулирования развития альтернативных источников энергии.

Нарушив обязательства перед инвесторами и пересмотрев условия для ВИЭ, украинские власти рискуют повторить неутешительный опыт испанских чиновников. В 2013 году власти в Испании уменьшили тариф на "зеленую" электроэнергию, а уже в 2017 году проиграли пострадавшим от этого решения инвесторам в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров ООН (ICSID).

Суд пришел к выводу, что нарушена статья 10 Договора к Энергетической Хартии, а инвесторов лишили справедливого и равноправного режима. И теперь испанские чиновники вынуждены предлагать инвесторам льготы, чтобы те отозвали свои исковые требования.

К слову, Украина также является участником Энергетической Хартии. И потому велика вероятность, что односторонние ретроспективные изменения условий господдержки "зеленой" энергетики будет расценено арбитражами как нарушение международных соглашений о защите инвестиций.

На такие риски чиновникам открытым текстом намекнули несколько иностранных компаний, развивающие в Украине крупные ВЭС. В письме министру энергетики и окружающей среды Алексею Оржелю представители NBT, Vindkraft Ukraine, LongWing Energy и Greenworx Holding отметили, что условия реструктуризации, предложенные министерством, противоречат взятым Украиной на себя перед инвесторами обязательствам.

В компаниях настаивают, что для инвесторов в ветровую энергетику, подписавших до 31 декабря 2019 года pre-PPA (договор купли-продажи электрической энергии по "зеленому" тарифу, - ред.), должно сохраниться право на строительство объектов в течение трех лет.

"Принуждение инвесторов к участию в аукционах или реструктуризации будет являться нарушением, взятых на себя Украиной перед инвесторами обязательств", – сказано в письме на имя Оржеля.

Бизнес видит иной выход из ситуации. Альтернативу, которая, в отличие от предложения Минэкоэнерго, устраивает инвесторов, предложила группа депутатов во главе с Людмилой Буймистер (фракция "Слуга народа") в законопроекте №2543.

Документ предусматривает введение добровольного механизма реструктуризации договора купли-продажи электрической энергии по "зеленому" тарифу. Но в данном случае предлагается применение понижающего коэффициента к тарифу с одновременным продлением срока тарифа до 15 лет с даты ввода объекта ВИЭ в эксплуатацию.

"Указанный механизм может быть введен как для уже введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики в период с 1 января 2017 по 31 декабря 2019 года, так и для тех, которые планируются ввести в будущем в соответствии с заключенными договорами", – следует из законопроекта.

В Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) считают, что ключевые участники рынка ВИЭ поддержат прописанные в законопроекте правила работы, что обеспечит темпы развития "зеленой" энергетики в соответствии с Энергетической стратегией и международными обязательствами Украины.

"Кроме того, (принятие законопроекта, - ред.) будет способствовать успешному переходу на аукционную модель поддержки развития отрасли, которая будет способствовать еще большему сокращению расходов. По экспертной оценке игроков рынка, принятие проекта закона №2543 позволит привлечь около 4 млрд евро в новые генерирующие мощности зеленой энергетики Украины", - сообщили в ЕБА на прошлой неделе.

Кроме того, нормы законопроекта №2543 дают госпредприятию "Гарантированный покупатель" дополнительный источник расчетов с производителями солнечной и ветровой энергии на 2,5 млрд гривен.

Группы влияния

Инвесторы в ВИЭ склоняются к предложению Людмилы Буймистер, понимая, что принятие этого законопроекта хоть и снизит "зеленый" тариф, но не вызовет судебных исков, а также даст дополнительные деньги в бюджет и сохранит инвестпривлекательность энергетического сектора.

В том числе речь идет и об иностранных инвесторах: в частности, посольства Дании, Норвегии и Швеции (из этих стран в украинскую отрасль ВИЭ инвестированы миллиарды) призвали основных оппонентов компромисса с инвесторами – министра Алексея Оржеля и главу профильного комитета Рады Андрея Геруса – поддержать законопроект Людмилы Буймистер.

Несмотря на то, что Буймистер считается человеком из группы спикера Дмитрия Разумкова, Герус выступил против ее инициативы. В прошлую пятницу его комитет не поддержал проект №2543. Впрочем, это не значит, что документ не вынесут на голосование в зал.

Глава комитета неоднократно заявлял о необходимости снизить "зеленый" тариф, несмотря на то, что такой шаг остановит развитие отрасли. Как известно, ранее Герус добился снятия запрета на импорт э/э из России, от чего выиграли крупные промышленные потребители, как, в частности, ферросплавные заводы из орбиты интересов олигарха Игоря Коломойского.

Что же касается варианта Минэкоэнерго с их моделью реструктуризацией тарифа, то его преимущественно поддерживает только группа Игоря Тынного, у которого министр Алексей Оржель был главой в Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики. В некотором смысле Тынному, имеющему ряд своих объектов ВИЭ, выгодна заморозка новых проектов конкурентов. Ведь чем больше будет мощностей ВИЭ, тем в будущем больше риск дальнейшего сокращения тарифа.

Кто бы ни стоял за последними инициативами Минэкоэнерго и кто бы ни блокировал предложения, которые поддерживает бизнес, уже в ближайшие дни станет понятно, сможет ли фракции "Слуги народа" выполнить обещания президента, чтобы сохранить инвестиции и снизить нагрузку на бюджет. Либо же победит сторона, преследующая коммерческие интересы отдельных бизнес групп.

Для позитивного сигнала инвесторам и снижения нагрузки на бюджет нужно немедленно принимать компромиссное решение, о котором говорил президент, и делать это в ближайшую пленарную неделю. В противном случае, проблема затянется, а остановленные инвесторами проекты так и не будут завершены. Что станет сильным негативным сигналом для тех, кто рассматривает экономику Украины в качестве объекта инвестирования.