ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Комитет Геруса провалил компромиссный законопроект по "зеленым" тарифам №2543, который поддерживали иностранные инвесторы

Новости » Энергетика     13.12.2019 - 17:00
Комитет Геруса провалил компромиссный законопроект по "зеленым" тарифам №2543, который поддерживали иностранные инвесторы
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Законопроект поддержали только 8 из 17 присутствующих на заседании нардепов

Сегодня на заседании комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг депутаты из фракции "Слуга народа" отказались поддержать законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики". Законопроект поддержали только 8 из 17 присутствующих на заседании, представляющих оппозиционные фракции, сообщает РБК-Украина.

Проект закона №2543 является компромиссным вариантом относительно урегулирования ключевых вопросов сектора возобновляемой энергетики, прежде всего снижения размера "зеленого" тарифа для отдельных производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии, что улучшит финансовое состояние ГП "Гарантированный покупатель" и обеспечит более качественное выполнение функций гарантированного покупателя электрической энергии.

По словам одного из соавторов законопроекта №2543, депутата Леси Василенко, он позволит развивать "зеленую" энергетику, защитит инвесторов и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины. Поддержать данный законопроект призвали ряд отраслевых ассоциаций и свыше 70 крупнейших участников рынка альтернативной энергетики.

В обнародованном вчера письме на имя министра энергетики Алексея Оржеля и главы профильного парламентского комитета Андрея Геруса, посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали к необходимости достижения на законодательном уровне компромисса в вопросе "зеленых" тарифов ради сохранения инвестпривлекательности Украины и продолжения развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Ранее с жесткой критикой "зеленых" тарифов выступил предприниматель Игорь Коломойский, по мнению которого государство не получает выгоды от зеленой энергетики, а ее дотирование ложится на плечи бизнеса.

"Я сейчас консультируюсь с юристами по поводу подачи запроса в Конституционный суд - справедливо, что вся страна, в которой гигантские экономические проблемы, сбрасывается и дотирует один из самых дорогих видов производства электроэнергии по сравнению с другими, более дешевыми и доступными?", - возмущается бизнесмен в интервью "Цензор.НЕТ".

В Раде появился текст изменений в закон о статусе иностранцев по виду на жительство Рада лишит депутатских выплат более 80 нардепов
Новости Украины зеленый тарифВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь