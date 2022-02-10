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Шаг в выполнении программы МВФ: госбанки снизили долю неработающих кредитов

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Украина, Четверг 10 февраля 2022 17:33
Шаг в выполнении программы МВФ: госбанки снизили долю неработающих кредитов Фото: государственные банки существенно снизили долю неработающих кредитов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственные банки Украины за 2021 год сократили объем неработающих кредитов (NPL) на 56,2 млрд грн. В результате доля проблемных кредитов снизилась с 57,4% до 47,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В то же время государственные банки до сих пор аккумулируют более 70% совокупного NPL-портфеля.

"Государственные банки продолжают реализацию планов по снижению NPL, принятых Советом по финансовой стабильности. Это является необходимой предпосылкой для повышения их инвестиционной привлекательности и одним из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, объем неработающих кредитов в украинских банках в течение 2021 года уменьшился на 85,2 млрд грн. Доля NPL в кредитном портфеле сократилась за год на 11. п. - с 41% на 1 января 2021 года до 30% на 1 января 2022 года. Текущий показатель является лучшим результатом с начала 2017 года, с тех пор как объем NPL определяется по обновленной методологии.

Качество кредитных портфелей повысилось в банках всех групп. В частности, у банков иностранных банковских групп (без банков РФ) и у банков с частным капиталом доля NPL уже сократилась ниже уровня 10%, который определен целевым для банковского сектора, отметили в НБУ.

Напомним, в октябре 2020 года государственный ПриватБанк списал с баланса 38 млрд гривен неработающих кредитов (NPL), под которые было ранее сформировано 100% резервов.

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Национальный банк Украины
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