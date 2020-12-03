Государственный ПриватБанк списал почти 40 млрд гривен проблемных долгов

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

В октябре 2020 года государственный ПриватБанк списал с баланса 38 млрд гривен неработающих кредитов (NPL), под которые было ранее сформировано 100% резервов. В результате доля проблемных активов в ПриватБанке снизилась с 79,2% до 76,7%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в сообщении, другие государственные банки также продолжают работу по повышению качества своих портфелей. В октябре доля NPL в их портфелях снизилась с 43,5% до 42,9%.

По данным НБУ, доля проблемных активов в банковском секторе продолжает существенно снижаться второй месяц подряд. В октябре доля NPL снизилась с 45,6% до 43,4% на 1 ноября. В июле 2017 года этот показатель достигал максимального значения в мире - 58%.

В НБУ отметили, что списание не означает прощение долгов - банки продолжат работу по их взысканию. Кроме того, планируется проведение реструктуризации жизнеспособных кредитов, изъятие залогового имущества с последующей реализацией, а также продажа или уступка прав требования по проблемным портфелям.

Напомним, Совет по финансовой стабильности на заседании 30 июня утвердил планы государственных банков по снижению доли неработающих кредитов (NPL). Утвержденными планами предусмотрено сокращение портфеля NPL государственных банков на 305 млрд грн за 3 года. Таким образом, Украина выполнила одно из требований МВФ.

Как сообщало РБК-Украина, в июле 2020 года первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сказала, что Национальный банк ожидает увеличения доли неработающих кредитов (NPL) в секторе потребительского кредитования.