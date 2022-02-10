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Крок у виконанні програми МВФ: держбанки знизили частку непрацюючих кредитів

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Україна, Четвер 10 лютого 2022 17:33
Крок у виконанні програми МВФ: держбанки знизили частку непрацюючих кредитів Фото: державні банки суттєво знизили частку непрацюючих кредитів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державні банки України за 2021 рік скоротили обсяг непрацюючих кредитів (NPL) на 56,2 млрд грн. У результаті частка проблемних кредитів знизилася з 57,4% до 47,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Водночас державні банки й досі акумулюють понад 70% сукупного NPL-портфеля.

"Державні банки продовжують реалізацію планів зі зниження NPL, ухвалених Радою з фінансової стабільності. Це є необхідною передумовою для підвищення їх інвестиційної привабливості та одним із структурних маяків програми співпраці України з МВФ", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, обсяг непрацюючих кредитів в українських банках упродовж 2021 року зменшився на 85,2 млрд грн. Частка NPL у кредитному портфелі скоротилася за рік на 11 в. п. - із 41% на 1 січня 2021 року до 30% на 1 січня 2022 року. Поточний показник є найкращим результатом із початку 2017 року, відколи обсяг NPL визначається за оновленою методологією.

Якість кредитних портфелів підвищилася в банках усіх груп. Зокрема, у банків іноземних банківських груп (без банків РФ) та у банків з приватним капіталом частка NPL вже скоротилася нижче рівня 10%, який визначено цільовим для банківського сектору, зазначили в НБУ.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року державний ПриватБанк списав з балансу 38 млрд гривень непрацюючих кредитів (NPL), під які було раніше сформовано 100% резервів.

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Національний банк України
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