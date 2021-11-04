UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Шаг к интеграции. Путин и Лукашенко подписали декрет о союзных программах

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о союзных программах РФ и Беларуси. Документ стал еще одним шагом в интеграции двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Belta.

По данным издания, подписание документа происходило в режиме видеоконференции. Первым декрет о союзных программах подписал Путин. После него - Лукашенко.

"Подписываю. Я вижу, ваша подпись (Путина - ред.) под декретом стоит, всех членов ВГС (Высшего государственного совета Союзного государства - ред.). Если вы не против, я подпишу декрет", - цитирует издание Лукашенко.

Напомним, в сентябре Путин и Лукашенко согласовали 28 союзных программ. Тогда заявлялось, что они будут подписаны до конца текущего года.

О том, чем угрожает Украине создание Россией и Беларусью "Союзного государства" - подробно в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссийская ФедерацияБеларусь