Шаг к интеграции. Путин и Лукашенко подписали декрет о союзных программах

Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о союзных программах РФ и Беларуси. Документ стал еще одним шагом в интеграции двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Belta .

"Подписываю. Я вижу, ваша подпись (Путина - ред.) под декретом стоит, всех членов ВГС (Высшего государственного совета Союзного государства - ред.). Если вы не против, я подпишу декрет", - цитирует издание Лукашенко.

По данным издания, подписание документа происходило в режиме видеоконференции. Первым декрет о союзных программах подписал Путин. После него - Лукашенко.

Напомним, в сентябре Путин и Лукашенко согласовали 28 союзных программ. Тогда заявлялось, что они будут подписаны до конца текущего года.

О том, чем угрожает Украине создание Россией и Беларусью "Союзного государства" - подробно в материале РБК-Украина.