Крок до інтеграції. Путін і Лукашенко підписали декрет про союзні програми

Президент Росії Володимир Путін і Олександр Лукашенко підписали декрет про союзні програми РФ і Білорусі. Документ став ще одним кроком в інтеграції двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Belta .

"Підписувати. Я бачу, ваш підпис (Путіна - ред.) під декретом стоїть, всіх членів ВГС (Вищої Державної ради Союзної держави - ред.). Якщо ви не проти, я підпишу декрет", - цитує видання Лукашенко.

За даними видання, підписання документа відбувалося в режимі відеоконференції. Першим декрет про союзні програми підписав Путін. Після нього-Лукашенко.

Нагадаємо, у вересні Путін і Лукашенко погодили 28 союзних програмМ. тоді заявлялося, що вони будуть підписані до кінця поточного року.

Про те, чим загрожує Україні створення Росією і Білоруссю "Союзної держави" - детально в матеріалі РБК-Україна.