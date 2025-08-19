ua en ru
Шабуніну продовжили запобіжний захід ще на два місяці

Вівторок 19 серпня 2025 19:30
Шабуніну продовжили запобіжний захід ще на два місяці Фото: Віталій Шабунін, голова ЦПК (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Печерський суд Києва продовжив голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 19 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦПК.

Також на Шабуніна поклали такі обовʼязки:

  • прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора;
  • не відлучатись з місця, в якому несе службу, за виключенням виконання завдань;
  • утримуватись від спілкування з працівниками Національного агентства з питань запобігання корупції (в тому числі колишніми), колишнім командиром Віктором Юшком і представниками частини;
  • не відвідувати будівлю НАЗК;
  • здати паспорт для виїзду за кордон.

Справа Шабуніна

Нагадаємо, 11 липня голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну оголосили підозру. За даними слідства, під час мобілізації 2022 року він тривалий час не з'являвся на місці служби, перебуваючи в цивільних установах під виглядом відряджень.

При цьому він щомісяця отримував зарплату - 50 тисяч гривень. За оцінкою ДБР, його дії завдали державі збитків на суму понад 224 тисячі гривень.

Також під час слідства перевірялися обставини використання Шабуніним машини, призначеної для потреб ЗСУ. За результатами перевірки підстав для повідомлення про підозру за цим фактом не виявлено.

Вже 13 серпня Шабуніну оголосили оновлену підозру. У ЦПК зазначили, що слідчі змінили кваліфікацію раніше оголошених злочинів і не додали нових статей, але оновили опис обставин їх вчинення.

А 14 серпня співробітники ДБР завершили розслідування щодо Шабуніна.

