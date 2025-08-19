Шабуніну продовжили запобіжний захід ще на два місяці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦПК.

Справа Шабуніна

Нагадаємо, 11 липня голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну оголосили підозру. За даними слідства, під час мобілізації 2022 року він тривалий час не з'являвся на місці служби, перебуваючи в цивільних установах під виглядом відряджень.

При цьому він щомісяця отримував зарплату - 50 тисяч гривень. За оцінкою ДБР, його дії завдали державі збитків на суму понад 224 тисячі гривень.

Також під час слідства перевірялися обставини використання Шабуніним машини, призначеної для потреб ЗСУ. За результатами перевірки підстав для повідомлення про підозру за цим фактом не виявлено.

Вже 13 серпня Шабуніну оголосили оновлену підозру. У ЦПК зазначили, що слідчі змінили кваліфікацію раніше оголошених злочинів і не додали нових статей, але оновили опис обставин їх вчинення.

А 14 серпня співробітники ДБР завершили розслідування щодо Шабуніна.