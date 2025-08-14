ДБР завершило розслідування справи Шабуніна: що далі
Співробітники ДБР завершили розслідування щодо голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Його звинувачують в ухиленні від проходження військової служби за сприяння командира частини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Як зазначили правоохоронці, після того, як сторона захисту ознайомиться зі справою, обвинувальний акт передадуть до суду.
Крім того, в ДБР повідомили, що Шабуніну повернули електронні гаджети, вилучені в ході обшуку за місцем його проживання.
"Наголошуємо, що слідство було проведено об'єктивно та в максимально стислі строки з дотриманням усіх вимог закону. ДБР завжди діє заради справедливості та залишається поза політикою, незважаючи на гучність і резонанс окремих справ. Зрештою, суд поставить усі крапки над "і" та дасть остаточну оцінку діям підозрюваного", - заявили в ДБР.
Справа Шабуніна
У Бюро нагадали, що 11 липня 2025 року голові ЦПК оголосили підозру. За даними слідства, під час мобілізації 2022 року він тривалий час не з'являвся на місці служби, перебуваючи в цивільних установах під виглядом відряджень.
При цьому він щомісяця отримував зарплату - 50 тисяч гривень. За оцінкою ДБР, його дії завдали державі збитків на суму понад 224 тисячі гривень.
Також під час слідства перевірялися обставини використання Шабуніним машини, призначеної для потреб ЗСУ. За результатами перевірки підстав для повідомлення про підозру за цим фактом не виявлено.
Джерела РБК-Україна повідомляли, що 13 серпня Шабуніну оголосили оновлену підозру. У ЦПК зазначили, що слідчі змінили кваліфікацію раніше оголошених злочинів і не додали нових статей, але оновили опис обставин їх вчинення.