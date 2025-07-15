Шабуніну обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Що відомо про справу Шабуніна

Нагадаємо, 11 липня ДБР оголосило підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Його підозрюють в ухиленні від проходження військової служби й використанні автомобіля, призначеного для потреб Збройних сил.

Як відомо, правоохоронці провели обшуки у військовій частині в Чугуєві, куди нещодавно перевели Шабуніна, та в його будинку в Києві.

Слідчі ДБР зазначають, що підозрюваний, який мобілізувався у 2022 році, тривалий час не з'являвся до місця служби, а прикривав свою відсутність відрядженнями, перебуваючи у цивільних установах, які не належать до Сил оборони.

Крім того, слідство повідомило, що фігурант регулярно отримував щомісячне грошове забезпечення понад 50 тисяч гривень.

Санкції статей, за якими отримав підозру Шабунін, передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

У Центрі протидії корупції заявили, що обшуки відбувався без ухвали суду. Сам Шабунін після обшуків заявив, що президент Володимир Зеленський, "користуючись війною, робить впевнені кроки в бік корупційного авторитаризму".

Що відомо про Віталія Шабуніна та більше про справу проти нього - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.