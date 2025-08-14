ДБР завершило розслідування справи Шабуніна: що далі

Як зазначили правоохоронці, після того, як сторона захисту ознайомиться зі справою, обвинувальний акт передадуть до суду.

Крім того, в ДБР повідомили, що Шабуніну повернули електронні гаджети, вилучені в ході обшуку за місцем його проживання.

"Наголошуємо, що слідство було проведено об'єктивно та в максимально стислі строки з дотриманням усіх вимог закону. ДБР завжди діє заради справедливості та залишається поза політикою, незважаючи на гучність і резонанс окремих справ. Зрештою, суд поставить усі крапки над "і" та дасть остаточну оцінку діям підозрюваного", - заявили в ДБР.