ГБР завершило расследование дела Шабунина: что дальше

Сотрудники ГБР завершили расследование в отношении главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Его обвиняют в уклонении от прохождения военной службы при содействии командира части.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Как отметили правоохранители, после того, как сторона защиты ознакомится с делом, обвинительный акт передадут в суд.
Кроме того, в ГБР сообщили, что Шабунину вернули электронные гаджеты, изъятые в ходе обыска по месту жительства.
"Отмечаем, что следствие было проведено объективно и в максимально сжатые сроки с соблюдением всех требований закона. ГБР всегда действует ради справедливости и остается вне политики, несмотря на громкость и резонанс отдельных дел. В конце концов, суд поставит все точки над "и" и даст окончательную оценку действиям подозреваемого", - заявили в ГБР.
В бюро напомнили, что 11 июля 2025 года главе ЦПК объявили подозрение. По данным следствия, при мобилизации в 2022 году он длительное время не появлялся на месте службы, находясь в гражданских учреждениях под видом командировок.
При этом он ежемесячно получал зарплату - 50 тысяч гривен. По оценке ГБР, его действия нанесли государству ущерб на сумму более 224 тысяч гривен.
Также в ходе следствия проверялись обстоятельства использования Шабуниным машины, предназначенной для нужд ВСУ. По результатам проверки оснований для сообщения о подозрении по этому факту не выявлено.
Источники РБК-Украина сообщали, что 13 августа Шабунину объявили обновленное подозрение. В ЦПК отметили, что следователи изменили квалификацию ранее объявленных преступлений и не добавили новых статей, но обновили описание обстоятельств их совершения.