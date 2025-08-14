ГБР завершило расследование дела Шабунина: что дальше

Как отметили правоохранители, после того, как сторона защиты ознакомится с делом, обвинительный акт передадут в суд.

Кроме того, в ГБР сообщили, что Шабунину вернули электронные гаджеты, изъятые в ходе обыска по месту жительства.

"Отмечаем, что следствие было проведено объективно и в максимально сжатые сроки с соблюдением всех требований закона. ГБР всегда действует ради справедливости и остается вне политики, несмотря на громкость и резонанс отдельных дел. В конце концов, суд поставит все точки над "и" и даст окончательную оценку действиям подозреваемого", - заявили в ГБР.