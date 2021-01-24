Сгорели семь домов: в Одесской области потушили пожар на базе отдыха

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

В Одесской области в селе Сычавка горела база отдыха "Южная". Загорелись семь деревянных домов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Информация о пожаре поступила в 21:39 23 января. В 23:35 пожарные пожар локализовали и в 00:08 ликвидировали на площади 250 квадратных метров. В результате пожара уничтожено 7 и повреждено 2 дома. Не допущено распространение огня на 13 (всего на территории 22 дома).

Тушение пожара осложняли сильные порывы ветра (15-18 метров за секунду) и большое расстояние до ближайшего водоисточника (около 1 километра), а также отсутствие путей подъезда (очень сильная грязь). Причина пожара и ущерб устанавливаются.

База отдыха не работала уже около 10 лет.

Напомним, 17 января, вечером произошел пожар в Одессе в трехэтажном жилом доме, в помещении которого расположен отель. Двое людей погибли, три человека были госпитализированы с ожогами, еще пятерым оказали медицинскую помощь на месте.

РБК-Украина писало, что 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли по меньшей мере 15 человек.