ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Сгорели семь домов: в Одесской области потушили пожар на базе отдыха

Воскресенье 24 января 2021 07:10
Сгорели семь домов: в Одесской области потушили пожар на базе отдыха
Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Одесской области в селе Сычавка горела база отдыха "Южная". Загорелись семь деревянных домов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Информация о пожаре поступила в 21:39 23 января. В 23:35 пожарные пожар локализовали и в 00:08 ликвидировали на площади 250 квадратных метров. В результате пожара уничтожено 7 и повреждено 2 дома. Не допущено распространение огня на 13 (всего на территории 22 дома).

Тушение пожара осложняли сильные порывы ветра (15-18 метров за секунду) и большое расстояние до ближайшего водоисточника (около 1 километра), а также отсутствие путей подъезда (очень сильная грязь). Причина пожара и ущерб устанавливаются.

База отдыха не работала уже около 10 лет.

Напомним, 17 января, вечером произошел пожар в Одессе в трехэтажном жилом доме, в помещении которого расположен отель. Двое людей погибли, три человека были госпитализированы с ожогами, еще пятерым оказали медицинскую помощь на месте.

РБК-Украина писало, что 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли по меньшей мере 15 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия пожарОдесса

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь