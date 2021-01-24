Згоріли сім будинків: в Одеській області загасили пожежу на базі відпочинку

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

У Одеській області в селі Сичавка горіла база відпочинку "Південна". Загорілися сім дерев'яних будинків.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

Інформація про пожежу надійшла о 21:39 23 січня. О 23:35 вогнеборці пожежу локалізували та о 00:08 ліквідували на площі 250 квадратних метрів. Унаслідок пожежі знищено 7 та пошкоджено 2 будинки. Не допущено розповсюдження вогню на 13 (всього на території 22 будинки).

Гасіння пожежі ускладнювали сильні пориви вітру (15-18 метрів за секунду) та велика відстань до найближчого вододжерела (близько 1 кілометра), а також відсутність шляхів під'їзду (дуже сильна багнюка). Причина пожежі та збиток встановлюються.

База відпочинку не працювала вже близько 10 років.

Нагадаємо, 17 січня, ввечері стався пожежа в Одесі в триповерховому житловому будинку, в приміщенні якого розташований готель. Двоє людей загинули, три людини були госпіталізовані з опіками, ще п'ятьом надали медичну допомогу на місці.

РБК-Україна писало, що 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку літніх людей. В результаті інциденту загинули щонайменше 15 осіб.