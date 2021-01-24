ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Згоріли сім будинків: в Одеській області загасили пожежу на базі відпочинку

Неділя 24 січня 2021 07:10
Згоріли сім будинків: в Одеській області загасили пожежу на базі відпочинку
Фото: місце події (dsns.gov.ua)
Автор: Инна Собора

У Одеській області в селі Сичавка горіла база відпочинку "Південна". Загорілися сім дерев'яних будинків.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

Інформація про пожежу надійшла о 21:39 23 січня. О 23:35 вогнеборці пожежу локалізували та о 00:08 ліквідували на площі 250 квадратних метрів. Унаслідок пожежі знищено 7 та пошкоджено 2 будинки. Не допущено розповсюдження вогню на 13 (всього на території 22 будинки).

Гасіння пожежі ускладнювали сильні пориви вітру (15-18 метрів за секунду) та велика відстань до найближчого вододжерела (близько 1 кілометра), а також відсутність шляхів під'їзду (дуже сильна багнюка). Причина пожежі та збиток встановлюються.

База відпочинку не працювала вже близько 10 років.

Нагадаємо, 17 січня, ввечері стався пожежа в Одесі в триповерховому житловому будинку, в приміщенні якого розташований готель. Двоє людей загинули, три людини були госпіталізовані з опіками, ще п'ятьом надали медичну допомогу на місці.

РБК-Україна писало, що 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку літніх людей. В результаті інциденту загинули щонайменше 15 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події пожежаОдеса

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся