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"Сглаживать углы". У Зеленского назвали задачу Абрамовича на переговорах

Фото: российский олигарх Роман Абрамович (rbc ru)
Автор: Юлия Бойко

Главной задачей российского олигарха Романа Абрамовича на мирных переговорах с Украиной является сглаживание углов. Поскольку российская сторона продолжает утверждать, что занимается "денацификацией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка для "НВ".

В частности, он заявил, что у него нет информации о последнем приезде Абрамовича в Украину и его причинах.

"Он является членом российской делегации прежде всего, но там он выполняет роль медиатора, который должен делать так, чтобы диалог все же происходил с учетом очень негативного отношения нашего к российской делегации или российской делегации, которая продолжает считать, что они занимаются какой-то денацификацией. То есть его задача эти углы сглаживать", - отметил Подоляк.

Напомним, по данным Bloomberg, Абрамович недавно посетил Киев, чтобы возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что олигарх на переговорах является членом российской делегации.

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