"Згладжувати кути". У Зеленського назвали завдання Абрамовича на переговорах

Зокрема, він заявив, що у нього немає інформації про останній приїзд Абрамовича в Україну та його причини.

"Він є членом російської делегації насамперед, але там він виконує роль медіатора, який повинен робити так, щоб діалог все ж відбувався з урахуванням дуже негативного ставлення нашого до російської делегації або російської делегації, яка продовжує вважати, що вони займаються якоюсь денацифікацією. Тобто його завдання ці кути згладжувати", - зазначив Подоляк.