На сезонних ярмарках Києва заборонили продаж низки продуктів: список

У Києві через спеку тимчасово обмежили продаж низки продуктів на сезонних ярмарках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління (ГУ) Держспоживслужби в місті Київ.
Рішення було прийнято Департаментом промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Під обмеження потраплять усі швидкопсувні продукти, серед яких:
Обмеження були введені з метою недопущення надзвичайних ситуацій, а також запобігання виникненню спалахів захворювань на тлі зростання середньодобової температури.
"У разі зниження температури повітря буде відновлено реалізацію продуктів харчування, що швидко псуються", - додає ГУ Держспоживслужби Києва.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами синоптика Наталії Діденко, завтра, 6 липня, спека в Україні трохи спаде.
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