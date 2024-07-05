UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На сезонних ярмарках Києва заборонили продаж низки продуктів: список

Ілюстративне зобравження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві через спеку тимчасово обмежили продаж низки продуктів на сезонних ярмарках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління (ГУ) Держспоживслужби в місті Київ.

Рішення було прийнято Департаментом промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації (КМДА). 

Під обмеження потраплять усі швидкопсувні продукти, серед яких: 

  • свіже м'ясо; 
  • мʼясопродукти;
  • ковбасні вироби;
  • жива та свіжоморожена риба;
  • морепродукти;
  • молоко;
  • молочна продукція;
  • яйця птиці;
  • кондитерські вироби з кремом тощо.

Обмеження були введені з метою недопущення надзвичайних ситуацій, а також запобігання виникненню спалахів захворювань на тлі зростання середньодобової температури. 

"У разі зниження температури повітря буде відновлено реалізацію продуктів харчування, що швидко псуються", - додає ГУ Держспоживслужби Києва. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами синоптика Наталії Діденко, завтра, 6 липня, спека в Україні трохи спаде.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ