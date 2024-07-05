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Спека трохи спаде, але не скрізь: прогноз погоди на завтра

П'ятниця 05 липня 2024 10:40
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Спека трохи спаде, але не скрізь: прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 6 липня, спека в Україні трохи спаде. При цьому опадів не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис синоптика Наталії Діденко в Telegram.

У суботу в Україні температура повітря очікується комфортною. Осядуть трохи градуси навіть у східній частині. Температура повітря становитиме +30 +32 градуси.

При цьому у більшості областей завтра передбачається +26 +29 градусів.

Найспекотнішим залишиться південь України, де температура повітря становитиме +30 +35 градусів.

Синоптик повідомила, що у неділю спека знову охопить всю територію України, очікується +30 +35 градусів. Однак у північних областях прогнозується +26 +29 градусів.

"Домінування антициклону унеможливить якісь серйозні опади, переважатиме вихідними повсюди суха погода з високою пожежною небезпекою", - зазначила вона.

Погода у Києві

У Києві на вихідних побуде досить комфортна погода з +27 +29 градусами. При цьому дощів не прогнозується.

Погода на 5 липня

У п'ятницю очікується спека, проте найспекотніше буде на сході. Також місцями прогнозуються грозові дощі.

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