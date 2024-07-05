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На сезонных ярмарках Киева запретили продажу ряда продуктов: список

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве из-за жары временно ограничили продажу ряда продуктов на сезонных ярмарках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления (ГУ) Госпотребслужбы в городе Киев.

Решение было принято Департаментом промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации (КГГА). 

Под ограничения попали все скоропортящиеся продукты, среди которых: 

  • свежее мясо; 
  • мясопродукты;
  • колбасные изделия;
  • живая и свежемороженая рыба;
  • морепродукты;
  • молоко;
  • молочная продукция;
  • яйца птицы;
  • кондитерские изделия с кремом и тому подобное.

Ограничения были введены с целью недопущения чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения возникновения вспышек заболеваний на фоне роста среднесуточной температуры. 

"В случае снижения температуры воздуха будет восстановлена реализация скоропортящихся продуктов питания", - добавляет ГУ Госпотребслужбы Киева. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам синоптика Натальи Диденко, завтра, 6 июля, жара в Украине немного спадет.

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Киев