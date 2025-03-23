Сезонна заміна шин: який шиномонтаж вам не потрібен

Помилки майстрів при заміні шин впливають не тільки на колеса, а й на інші, не менш важливі компоненти. Розповідаємо, як обрати шиномонтаж, на якому вашу машину не залишать без коліс та без гальм.
Про те, як оцінити рівень безпеки шиномонтажної майстерні, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Причини, з яких ми можемо опинитись у незнайомому населеному пункті, можуть бути різні. Але однаково негативними будуть наслідки недбалості та помилок, яких припускаються безвідповідальні майстри у випадкових пунктах шиномонтажу. Про спричинені проблеми ми поговоримо нижче, а спочатку покажемо, який шиномонтаж вам не потрібен.
Завітавши до незнайомої майстерні з сезонним комплектом шин в багажнику, не поспішайте відразу віддавати машину в руки її майстрів – витратьте кілька хвилин на спостереження.
Отже, вам не потрібна:
Елементарна, на перший погляд, операція заміни шин може обернутись чималими клопотами і додатковими витратами.
Грубе поводження з колісними болтами чи гайками часто завершується зірваною різьбою на шпильках чи ще гірше – в маточині чи барабанах;
Надмірне зусилля затягування колісних болтів (гайок). Виробник для кожної моделі авто передбачає певний обертовий момент, з яким слід затягувати кріплення коліс. Порушення цього показника загрожує не тільки зірваною різьбою, а й некоректною роботою гальмівного механізму. Грубо кажучи, перекошений диск постійно треться по колодках, через що може закипіти гальмівна рідина і машина раптом залишиться без гальм;
Неуважні шиномонтажники часто ігнорують важливі проблеми коліс, якими вони займаються. Наприклад, тріщини на вентилі камери зовсім скоро обертаються втратами тиску у шині і повторним візитом до майстерні.
Важлива деталь – наявність у приміщенні не тільки прейскуранта, а й “Куточка споживача” Тут має бути найголовніша інформація для вас – контакти керівника підприємства та його юридична назва. Ці дані можуть знадобитись, щоб пред’явити претензії у випадку, якщо хтось з майстрів зіпсує вам диск або зірве різьбу у маточині машини. Зазначимо, що служба захисту прав споживачів в наш час працює не завжди адекватно, і дуже часто клієнтові доводиться добиватись компенсації напряму від керівника майстерні.
При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocentre.
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